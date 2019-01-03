İngiltere son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor

İngiltere imalat ve hizmet sektörü, kalifiyeli eleman yetersizliğinden dolayı son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılından itibaren İngiltere’ye Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden gelen eleman sayısı, 1989 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Britanya Ticaret Odası’na (BCC) göre ülkede her beş imalatçıdan dördü, kalifiye işçi bulmakta zorlanıyor.

BCC’nin ülke genelinde 6 bin üretici ile yaptığı araştırmada, sektörün yüzde 81’inin ve hizmet sektörünün yüzde 70’inin işe uygun, yetenekli ve tecrübeli eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.

İmalat sektörü, işçi yetersizliği ile mücadele ederken hizmet sektöründe yer alan bankalar, oteller, restoranlar da eleman bulmakta zorlanıyor.

STERLİN’İN KAYBI AVRUPALI GÖÇMENİ DURDURDU

Brexit ile birlikte AB üyesi ülkelerden İngiltere’ye çalışmaya gelen göçmenlerin sayısı da düşmeye devam ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla Avrupa’dan gelen göçmen sayısını yüzde 80’e kadar düşürmeyi hedefliyor.

Guardian gazetesine göre, Avrupa’dan İngiltere’ye gelen göçmen sayısı son 6 yılın en düşük seviyesinde. Bu düşüşün nedenleri arasında İngiltere para birimi sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesi de var.