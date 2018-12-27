Özersay: “Pegasus ile olumlu bir yol kat edilemedi”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pegasus Hava Yolları’nın Londra – Ercan uçuşları ile ilgili olumlu bir yol kat edilemediğini Londra Gazete’ye açıkladı.

Özersay, geçtiğimiz Temmuz ayında, Pegasus Hava Yolları’nın Londra – Ercan uçuşlarında yolcuların İstanbul’da uçaktan indirilerek güvenlik kontrolünden geçirilmesi işlemlerinin yapılmaması için temasları olduğunu söylemişti.

Özersay, yolcuların uçaktan indirilmesi uygulamasının Ercan – Londra seferlerinde de kalkması için Pegasus ile olumlu bir yol kat edilemediğini vurguladı ve Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyuna yaptığım açıklamada, yakında bu sorun aşılıyor ve Londra’dan Ercan’a uçuşlarda uçaktan indirme ve güvenlik kontrolünden geçirme işleminin yapılmayacağını belirtmiştim. Bunu ise bana bizzat söyleyen Pegasus’un sahibi Ali Sabancı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracı olması sayesinde Ali Sabancı ile konuşmuştum. Sabancı ‘tabii hallederiz bir sıkıntı değil’ demişti fakat değişen bir şey olmamıştı.”

Özersay, bir süre sonra Ali Sabancı ile tekrar iletişime geçtiğini ve bu konuyu konuştuğunu kaydetti. Özersay ve Sabancı arasında gerçekleşen konuşmada, Sabancı Pegasus Hava Yolları’nın Londra – Ercan uçuşlarında yolcuların İstanbul’da uçaktan indirilerek güvenlik kontrolünden geçirilmesi işlemleri devam edeceğini söyledi. Bunun nedeni ise, Pegasus Hava Yolları’na fazla maliyet olacağı gösterildi.

Pegasus Hava Yolları’nın kar ve zarar hesabından dolayı Londra – Ercan uçuşlarında yolcuların İstanbul’da uçaktan indirilerek güvenlik kontrolünden geçirilmesi devam edecek.

Özersay, yolcuların uçaktan indirilmesi uygulamasının Ercan – Londra seferlerinde kalkması için yine farklı yollardan ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

ERCAN VE ASAL ŞUBE İŞLEMLERİ

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Asal Şube işlemleri konusunda yıllardır KKTC’ye giriş sırasında yaşadığı sorunlarla ilgili de konuşan Özersay, Ağustos ayında Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada, artık ASAL Şubede yapılabilecek her işlemini artık Ercan Havalimanı’nda da yapılabileceğini açıklamıştı.

Bu konu hakkında Özersay Londra Gazete’ye daha detaylı bir açıklama yaptı.

Özersay Ercan Havaalanında bütün ASAL Şube işlemlerinin yapılmadığına değindi ve şunlar söyledi:

“Bütün ASAL Şube işlemleri Ercan’da yapılmıyor. Şu an yapılan şudur, ertelenmesi yapılmadıysa eğer, Ercan’da bulunan polisler bir form dolduruyor ve kimsenin uçuşu engellenmiyor. Yurtdışı çıkışına engel teşvik eden bir başvuru veya erteleme eksikliği varsa, bu işlemi Ercan Havaalanında polis müracaatında artık yapabilirsiniz ve kimseye biletini yakıp ‘bir gün sonra uçun’ denilmeyecek.

“ERCAN’A ASAL ŞUBE OFİSİ KURMADI”

Lakin, şunun altını çizmek isterim, Ercan Havaalanında askeri erteleme belgesini alamazsınız. Sadece ASAL Şube’nin veri tabanı ile polis veri tabanı birbirine bağlandı. Böylece, polis oradan müracaata baktığında ertelenmediğini görür ve bununla ilgili dilekçeyi alır ve bir gün sonra polis kendi ASAL Şube’ye gönderir.”

Eskiden, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençler ülkesini ziyaret ettiğinde gerekli formaliteleri yerine getirmeyi unutursa eğer ve ASAL Şube’ye gitmezse havaalanından çıkamıyordu. Artık bu sorun çözüldü.

Polis müracaat ile ASAL şube birlikte çalışıyor ve o işlem artık havalimanında yapılıyor. Artık kimseye ‘sen kal ve asal şubeye git’ denilmeyecek.