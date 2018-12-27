TCWP üyeleri Noel kutlamasında bir araya geldi

KIBRISLI Türk Kadınlar Projesi (TCWP) üyeleri Haringey’deki Türk toplum merkezinde bir araya geldi.

Kıbrıslı Türk Kadınlar Projesi (TCWP) üyeleri ve personeli, 19 Aralık’ta Haringey’deki Türk toplum merkezinde Noel yemeği partisini kutladı.

Her yıl geleneksel olarak Noel ve yeni yılı düzenledikleri yemekle kutlayan Kıbrıslı Türk Kadın Projesi 2019 yılını da coşkuyla kutladı.

Her hafta öğle yemeği etkinliğinde toplanan dernek üyeleri her cuma 10.00 – 17.00 saatleri arasında bir araya gelerek, dernekle ilgili toplantılarını gerçekleştiriyor. 19 Aralık’ta gerçekleştirdikleri yemekli toplantıda ise Noel ve yeni yıla coşkulu bir şekilde ‘merhaba’ dediler.