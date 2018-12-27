Noel’de Londra’ya yağmayan kar, Kıbrıs’a yağdı
Aralık ayında her yıl Londra’da Noel kutlamalarıyla birlikte kar yağması arzusu yaşanırken, 2018’in Aralık ayında Londra’da kar görülmedi; nadiren kar yağan ülkelerden birisi olan Kıbrıs’ta ise kar yağışı nedeniyle kara yolları ulaşıma kapatıldı.
Dağ yolu trafiğe kapatıldı
Girne-Değirmenlik dağ yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolları ulaşıma kapatıldı.
Kıbrıs’I etkisi altına alan soğuk hava, ülkenin yüksek bölgelerinde kar yağışına neden oldu. Girne-Değirmenlik dağ yolunda kar yağışı başladı. Buzlanma nedeniyle Acapulco kavşağı ile Değirmenlik çemberi arasında kalan kısmın trafik akışına kapatıldığını duyuruldu.