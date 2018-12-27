Londra’da AVM’de ‘bıçaklı adam’ paniği!

4 saat önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı bir kişi, alışveriş merkezinde büyük paniğe neden oldu.

İngiliz medyası dün saat 1620’de Londra’nın doğusunda Newham semtindeki Stratford bölgesinde bulunan bir AVM’de bıçaklı bir kişinin görülmesi üzerine büyük bir panik yaşandığını, alışveriş yapanların çıkışlara doğru kaçtığını duyurdu.

Noel kutlamalarının ertesinde düzenlenen ve ‘Boxing Day’ olarak adlandırılan; insanların hediye için alışveriş yaptığı sırada bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı. AVM’de yükselen çığlık sesleri sonrası tüm katlardaki müşteriler çıkış kapısına doğru koşmaya başladı. İngiltere polisi, bıçaklı şahsın gözaltına alındığını, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

AVM’de yaşanan büyük panik ise müşteriler tarafından kaydedildi.

Bir görgü tanığı kadın yaşadığı olayı, “Korkunçtu. Tüm gördüğüm, bağırarak koşan büyük bir insan kalabalığıydı” ifadeleriyle anlattı.

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