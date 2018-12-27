İngiltere’ye girmeye çalışan 40 göçmen yakalandı

İngiltere’de sınır güvenlik birimleri, Noel Günü’nde Manş Denizi’ni botlarla geçerek ülkeye girmeye çalışan 40 kaçak göçmene müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, sahil güvenlik ekiplerinin, salı günü beş ayrı botla Manş Denizi’nden ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 40 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlık aralarında küçük yaşta iki çocuğun da bulunduğu göçmenlerin Irak, İran ve Afganistan uyruklu olduklarını bildirdi.

Küçük botlarla ülkeye yasa dışı yollarla girme girişimlerinin ardında organize suç çetelerinin bulunduğunun tespit edildiğini belirten bakanlık, “Korunmasız insanları sömüren ve onların hayatlarını tehlikeye atan bu çeteleri yakalamak için Fransa ve güvenlik birimi ortaklarımızla yakından çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sağlık taramasından geçirilen yabancı uyruklu kişiler, göçmen bürosuna yönlendirilirken, iki küçük çocuk sosyal hizmetler merkezlerine verildi.

Manş Denizi son yıllarda, Eurotunnel üzerinden İngiltere’ye ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı önlemlerin arttırılmasının ardından göçmenlerin yeni göç güzergahı haline geldi.