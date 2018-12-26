Eltileri barıştı

Anlaşamadıkları söylenen Prens William’ın eşi Middleton ile Prens Harry’nin eşi Meghan Markle birlikte verdikleri pozlarla dedikoduları yalanladı.

İngiltere’nin Kraliyet ailesi Sandringham’da düzenlenen Noel kutlamasına katıldı. Kutlamada tüm gözler Middleton ile Markle’ın üzerindeydi.

Kilise Günü adlı törende, Kraliçe ile Prens Charles’ın yanı sıra Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ile eşi Meghan Markle en dikkat çeken isimler oldu.

Kraliyet ailesi, St Mary Magdalene Kilisesi’nde yapılan ayin öncesi halkı selamladı.

Dünyanın en meşhur eltileri her ne kadar modaya yön vermeleriyle sık sık anılsa da basında birbirini çekemeyen iki gelin olarak son günlerde karşımıza çıkan Kate Middleton ile Meghan Markle törenin parlayan yıldızı oldu.

İkili arasındaki anlaşmazlığın boyutunun gün geçtikçe büyüdüğünü hatta Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kensington Sarayı’ndan taşınacakları öne sürülmüştü. Middleton ile Markle’ın son görüntüleri ortaya atılan haberlerin hepsini yalanladı.

Saraydan taşınma nedenleri arasında kardeşler Prens William ile Prens Harry’nin de anlaşamaması gösterilmişti.

Son görüntülerle haberlerin asılsız olduğu iddia edilse de, çiftlerin Noel kutlamasında bir araya gelmelerinin, Kraliçe’nin ve Prens Charles’ın aileyi bir araya getirme isteği olduğu öne sürüldü.

Kraliyet’in iki güzel kadını Meghan Markle ile Kate Middleton, törenin yapılacağı kilise girişinde kendilerini bekleyen halkla sohbet ederek çiçek hediyelerini kabul etti. Noel kutlamaları sırasında, Middleton ile Markle’ın, ortaya atılan iddialara karşılık neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.