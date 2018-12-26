RTÜK, Halk TV ve Fox TV’ye ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in konuk olduğu Halk Arenası programı ile Fatih Portakal’ın sunduğu Fox TV Ana Haber bülteni için yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

Buna göre, Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına, oy çokluğu ile yasanın ön gördüğü en üst sınırdan ceza verildi ve beş kez program durdurma kararı açıklandı.

Ayrıca Halk TV kanalına da mevcut en yüksek para cezası olan “bir aylık reklam gelirlerinin yüzde 5’i” oranında para cezası kararı verildi.

Programın sunucusu Uğur Dündar, bu cezaya ek olarak Yılmaz Özdil’in konuk olduğu program nedeniyle de 3 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Fox TV Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın 10 Aralık tarihli haber bültenindeki “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim” çıkışı nedeniyle de, bu kanala da ceza uygulanıyor.

Alınan karara göre, Fox TV Ana Haber bültenine üç kez program durdurma kararı, Fox TV’ye ise yüzde 3 oranında idari para cezası verildi.

Halk Arenası’na verilen ceza, Yayın Hizmeti İlkeleri’ni düzenleyen 8. Madde’nin ‘b’ fıkrasında yer alan “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ifadesi üzerinden verildiği belirtildi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı kararlarla ilgili BBC Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanı’nın işaretiyle yargının ardından RTÜK’ün de harekete geçerek yaptırım kararı vermesine ilişkin hızı doğrusu göz yaşartıcı. Anlaşıldı ki, görev sırası RTÜK’e geldi, o da görevini yerine getirdi.” dedi.

Taşçı, “RTÜK’ten aynı hızı bu ülkenin kurucusu Atatürk’e ‘zurnanın son deliği’ denilen televizyon yayınları için de bekliyorum.” dedi.

Cezalar iki kanala da tebligatların ulaşması sonrası belirlenecek tarihlerde uygulanacak.