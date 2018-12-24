İngiltere Türk kızı Şermin’i konuşuyor!

ŞERMİN Kentmen’in sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf yüzlerce beğeni alıyor.

Şermin Kentmen İngiltere’de yaşıyor ve şu sıralar ülkenin gündeminden düşmüyor. Sherie’ olarak da bilinen genç kadın eski bir polis. Görev bölgesinde başarılarıyla anılan Şermin şimdi ise bambaşka bir üne sahip. 27 yaşındaki Şermin Kentmen fit yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Bol bol spor yapan, yediklerine dikkat eden Sermin formuna oldukça özen gösteriyor.

Kısa sürede takipçi sayısı artmaya başladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinde de sık sık boy göstermeye başladı. Şermin 2008 yılında henüz 17 yaşındayken Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’na katıldı. Şermin o yarışmada 2.’lik elde etmişti.