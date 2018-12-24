İngiltere’de yavru kedi ve köpeklerin pet shoplarda satışı yasaklandı

İngiltere kedi ve köpek yavrularının pet shop dükkanlarında ve ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satışını yasakladı.

Hükümet yeni yasanın hayvan satıcılarını daha sorumlu hale getireceğini, kedi ve köpek yavrularının yasa dışı yollarla satılmasını zorlaştıracağını söyledi. Daha önce ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar, kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyordu. Ancak mevcut düzenleme ile 6 aydan küçük kedi ve köpek yavrusu almak isteyenler artık doğrudan yavrunun yetiştiricisine ya da hayvan barınaklarına gitmek zorunda.

Hayvan hakları savunucuları yavruların erkenden annelerinden ayrılmalarının ve uygun olmayan koşullarda tutulmalarının bir çok sağlık problemine yol açabileceği kanısında. Bu yasa ile kötü şartlarda beslendiği için ciddi sağlık problemleri yaşayan ve sosyalleşmekte güçlük çeken yavruların kurtarılması ve onları sadece para olarak gören yetiştiricilerin önünün kesilmesi amaçlanıyor.

‘LUCY KANUNU’ KAMPANYASININ ZAFERİ

Yeni yasa, hayvanseverlerin başlattığı ‘Lucy Kanunu’ kampanyasının bir zaferi sayılıyor. Bir köpek üretim çiftliğinde kötü koşullarda büyüyen köpek yavrusu Lucy’nin adını verdiği kampanya İngiltere’de büyük ses getirmişti.

Yaklaşık 150 bin imza toplamayı başaran hayvanseverler hükümete satış yasağı önerisinde bulunmuştu.

Hayvan yetişticileri örgütleri yasanın uygulamaya konması halinde hayvanların yasa dışı olarak karaborsada tamamen kontrol dışı alım satımına yol açabileceğine dikkat çekiyor.