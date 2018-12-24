Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, Özersay ile görüştü

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti.

İngiltere’de doğup büyüyenlerin yanında eğitim amacıyla İngiltere’de bulunan gençlerin de katılımıyla geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti başkanı Nafiya Horozoğlu ile 3 üyesinin katıldığı kabulde Bakan Özersay birliğin kuruluşu, temasları ve etkinlikleri ile ilgili bilgi aldı.

Birliğin yeni nesli birleştirmek adına önemli bir adım attığını söyleyen Bakan Özersay, “İngiltere’deki gençliğin gündemi, öncelikleri ve sıkıntıları nelerdir”i anlamak bağlamında çok yararlı olacağını vurgulayarak, bu unsurun da özellikle Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin ileriye götürülmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Güç birliği yapıldığı taktirde çok başarılı işlere imza atılabileceğini de belirten Bakan Özersay, kimliğini kaybetmeden sanat, siyaset, spor alanlarında bir yerlere gelmiş kişilerin bir ülkenin tanıtımı açısından en etkili lobi olacağını söyledi. Özersay, Birliğin çok daha geniş bir kesime ulaşabilmesini diledi.

Kabulde konuşan Nafiya Horozoğlu ise birliğin İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk gençliğin beraberlik ve dayanışma sağlayabilmesi, işbirliği içerisinde olmaları ve kültürlerini koruyabilmeleri amacıyla kurulduğunu anlattı. Horozoğlu, 16 -20 yaş arası yaklaşık 150 üyeleri bulunduğunu belirtti.