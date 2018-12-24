Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak

NETFLİX’İN ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız’da rol alan Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, yurtdışı kariyerine devam ediyor. Ergüçlü, BBC dizisi The Mallorca Files’ta rol alacak.

Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı ve Hakan: Muhafız’daki rollerininin ardından adını dünyaya duyuran Hazar Ergüçlü’ye yeni teklifler geliyor.

Muhafız’da Çağatay Ulusoy’la birlikte kamera karşısına geçen Ergüçlü, iki hafta önce İngiltere’ye gitti.

Ergüçlü burada İngiltere’nin ünlü oyunculuk ajansı Subtitle Agent ile menajerlik anlaşması imzaladı.

Ergüçlü, bu anlaşmanın ardından BBC dizisi The Mallorca Files’ta konuk oyuncu oldu.

Ergüçlü’nün rol aldığı bölümler ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; oyuncuya bir teklif de HBO’dan geldi. Ancak Ergüçlü, HBO’nun teklifini başka projesiyle çakışması nedeniyle kabul etmedi.