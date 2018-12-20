Londra Belediye Başkanı Edmonton’da bisiklet sürdü

LONDRA Belediye Başkanı Sadiq Khan, Bisiklet Eylem Planı başlatmak için, 17 Aralık Pazartesi günü Edmonton Green bölgesini ziyaret etti.

Londra çapında bir bisiklet ağı oluşturmak ve bisiklet altyapısını geliştirmek için farklı projeler oluşturan Londra Belediye Başkanı, bu kez Edmonton’da yapılan yeni bisiklet şeridini görmek için Edmonton Green’e geldi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Enfield Belediye lideri Nesil Çalışkan ve diğer meclis üyeleri hep birlikte Edmonton Green’de bisiklet sürdü.

Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, Edmonton ve Enfield’in şehir merkezlerinin iddialı yenilenme planlarını ele aldıklarına değinerek şu açıklamayı yaptı.

“Enfield Belediyesi, TFL, Londra Belediye Başkanı ve diğer önemli ortakların çalışmaları ile bölgede gerçekten önemli girişimler başlattık.

Bisiklet şeritlerinin yanı sıra, yaya erişimini iyileştirdik ve insanların Enfield ve ötesine seyahat etmek için sağlıklı ve güvenli seçimler yapabilmelerini sağladık.

Bu alanın yenilenmesi, Enfield için daha iyi, daha sağlıklı, daha yeşil sokaklar yaratmak istiyoruz. Ayrıca, alışveriş için Enfield’i ziyaret eden vatandaşlarımıza daha arzu edilen yerler yaratarak çevremizin görünümünü geliştiriyoruz.

Böylesi güzel girişimler sayesinde, hem genç hem de yaşlı tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Konut sakinleri ve yerel işletmelerle yaptığımız görüşmeler devam ediyor ve Enfield’i herkesin yararına dönüştürmeye devam eden bir taahhüdümüz var. ”