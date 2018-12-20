TC Londra Başkonsolosluğu, ‘Dövizle Askerlik Hizmeti’ hakkında duyuru yaptı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu, ‘Dövizle Askerlik Hizmeti’ hakkında duyuru yaptı.

‘Dövizle Askerlik Hizmeti’nden yararlanma koşullarında bazı değişiklikler yapıldığı kaydedilirken, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu resmi sayfasından yapılan değişiklikler hakkında şöyle duyuru yaptı:

“Dövizle Askerlik Hizmeti Hakkında Duyuru:

Başkonsolosluğumuzca daha önce duyurulduğu üzere, dövizle askerlik hizmetinden yararlanılması koşullarında bazı değişiklikler yapılmış, böylelikle:

Bu hizmetten yararlanılması için 38 yaş sınırı kaldırılmış,

Yükümlülere Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartının getirilmiş,

Dövizle askerlik hizmeti uygulamasında ödenecek döviz miktarı 1.000 (bin) Avro yerine 2.000 (iki bin) Avro olarak tespit edildiği duyurulmuştu.

Millî Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan “uzaktan eğitim” alma ile ilgili internet sitesini 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden “TC Millî Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı” adlı siteye giriş yapabileceklerdir. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde mukim vatandaşlarımız, kanunda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını yapabileceklerdir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma başvuruları dış temsilciliklerimizde henüz başlatılmamıştır. Başvuru kabulüne başlandığı ayrıca duyurulacaktır.

Dövizle askerlik hizmeti bağlamında oturma veya çalışma iznine sahip olarak yurt dışında Türkiye’de geçen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl fiilen çalışılmış olması şartı geçerliliğini korumaktadır. Kanunda belirtilen şartları sağlamadığı tespit edilen yükümlüler, uzaktan eğitimi tamamlamış olsalar dahi dövizle askerlik başvurularının sonuçlandırılması mümkün olamayacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM PORTALI KULLANMA TALİMATI