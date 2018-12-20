Sağlınız için öncü merkez: Regency International Clinic

KADIN ve erkek sağlığında yıllardır değişmeyen kalitesi, güler yüzlü çalışanları ve alanında uzman hekimleriyle özellikle de kadınların bir numaralı tercihi olan Regency International Clinic, yeni klinik teknolojisi ile kadın doğum ve cinsel sağlık alanında çığır açan tedavi ve teşhis yöntemleri sunuyor.

Trans Cervical Tubal Catherisation (TCTC) olarak adlandırılan ve vajinal tüplerdeki blokajları temizleyen bir tedavi yöntemi olan TCTC, yüzde 80-90 başarı oranına sahip olmakla beraber, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için çığır açıcı bir yöntem olarak görülüyor. Tüplerin (dölyatağı borusu) temizliği sonucu her ay hamile kalmayı deneyebileceğinizi garantileyen tedavi yöntemi, aynı zamanda Regency International Clinic tarafından bütçe dostu olarak danışanlara sunuluyor.

Yaklaşık 20-40 dakika boyunca süren tedavide aynı zamanda danışanlar acısız, lokal anestezi eşliğinde dilerlerse süreci klinik monitöründen de izleyerek süreci tamamlayabiliyor. Regency International Clinic, blokajlı dölyatağı borusundan şikayetçi kadınların TCTC’yi mutlaka denemesini öneriyor.

Londra Gazete’ye konuşan Regency International Clinic Direktörü ve Başhekimi Dr. Henry Okosun, Regency Internatioal Clinc’te verilen hizmetler hakkında şunları söyledi:

“Nijerya ve Suudi Arabistan’da danışman olarak çalıştığımdan dolayı, farklı kıtalarda oluşan sorunların farkındayım ve tecrübeliyim. Eşsiz hizmetlerimizle hastalarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. En yeni teknolojiye ve gelişmiş tesislere sahibiz. Hastalarımıza en iyi hizmeti garanti ediyoruz.

ÜCRETSİZ DANIŞMA HİZMETİ

Ayrıca Regency İnternational Clinic olarak, hastalarımıza telefonla ücretsiz danışma hizmeti sunuyoruz. Böylece hastalarımız bizimle bizzat iletişime geçip sorunlarını anlatıyor ve bizde çözüm önerilerimizi sunuyoruz.

Birçok kadın çocuk sahibi olamamanın asıl sebeplerini bilmeden, ezber yöntemlerle yapılan teşhislerle bazen yanlış yönlendirilebiliyor – biz Regency International Clinic olarak danışanlarımıza son teknolojilerle tam teşekküllü muayene fırsatı sunarak şikayetlerine son vermek ve yanlarında olmak için çalışıyoruz.

KARDİYOLOJİ HİZMETLERİ SUNULACAK

Yakın bir zaman içerisinde hastalarımıza kardiyoloji hizmetleri sunulacak. Birleşik Krallık’ta görev alan Romanyalı bir danışman arkadaşımız bize katılacak. Kardiyoloji uzman danışmamız ayrıca Türkçe de biliyor.”

Dr. Okosun, aynı zamanda “aile planlama” sürecinde hamile danışanları için birçok farklı servis olduğunu belirtirken hamilelik sürecinde de jinekolojik sağlığın düzenli kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Hayatınızın en önemli kararlarından birinde Regency International Clinic hayallerinize ulaşmada elinizi tutmaya hazır, fiyatlandırma ve danışma işlemleri için kliniğe +44 207 490 0550 / 0505 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.