Anastasiadis, May ile Kıbrıs’taki İngiliz üslerini görüştü

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum lider Anastasiadis’in Avrupa Konseyi toplantıları için gittiği Brüksel’de İngiltere Başbakanı Teresa May ile Kıbrıs’taki egemen İngiliz üsleri protokolüyle ilgili kısa bir görüşme yaptığını bildirdi.

Prodromu, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Devlet Başkanları zirvesine katıldığını, gündemde göç konusunun da bulunduğunu, Cumhurbaşkanı’nın zirvede, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik davranışlarından dolayı bu dönemde Kıbrıs için önemli olan konuların özellikle altını çizeceğini söyledi.

Prodromos Prodromou , “Avrupa Birliği’nin geleceği için çok belirleyici olacak 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve konusunun görüşüleceğini, 50. Madde ve İngiltere’nin ayrılmasının hala görüşüldüğünü belirtti.

Rum sözcü, Konsey’in toplantıları arasında iç piyasa konusu ve AB’nin dış ilişkileriyle ilgili konuların da yer aldığını, Sırbistan Cumhurbaşkanı Bouchic’in Kosova’nın kurulmasıyla ilgili tedbirler hakkında bilgi vermesinden sonra Anastasiadis’in endişelerini ilettiğini anlattı.

Prodromu, Güney Kıbrıs’ın yapılacak olan AB-Arap ülkeleri zirvesi ve Mısır’ın bu ilişkide oynayacağı rolle özellikle ilgilendiğini, yarın Avro Bölgesi için de bir zirve yapılacağını duyurdu.

Güney Kıbrıs’ın AB bütçesi finansmanıyla ilgili endişelerinin neler olduğu sorusuna Prodromou, “bu konu, tabii bizim kendi hariciyemiz, Dışişleri Bakanlığımız tarafından sürekli görüşülmektedir. İlgileniyoruz. İngiltere’nin ayrılmasıyla yeni bir durum olacak, Birliğin önemli politikalarının korunması, ancak aynı zamanda yükümlülüklerin adil dağılımı, sorumlulukların korunması gerekmektedir” şeklinde konuştu.