“İkinci Brexit referandumu için herkes hazırlık yapmalı”

İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair Avrupa Birliği ve İngiltere’nin ‘İkinci Brexit Referandumu’ için hazırlanması gerektiğini çünkü muhtemelen parlamentoda sonuç alınamayacağını ve halkın gelinen noktada oluşan düğümü çözmesi gerekeceğini söyledi.

Brexit’in gerçekleşmesine 4 aydan az bir süre kalmışken Başbakan Theresa May’in AB ile mutabık kaldığı Brexit anlaşmasını kendi ülkesinde savunamaması ve kaybedeceğini anlayarak oylamayı ertelemesi ülkede Brexit sürecine olan inancı daha da zedeledi. Brüksel’e geri dönmesi ciddi tartışmalara ve bir hükümet krizine neden oldu.

Yeniden Avrupa turuna çıkan ve Brüksel’de görüşmeler yapan May, partisi tarafından hakkında verilen güven oylamasını kazandı ancak kriz sona ermiş değil.

“AB DE İNGİLTERE DE YENİDEN DÜŞÜNMELİ”

Brüksel’deki AB liderleri buluşmasına yönelik fikirlerini açıklayan Blair, İngiltere ve İngiltere gibi üyelik konusunda benzer düşünceleri olan ülkeleri birlik içinde tutmak adına birliğin reforme edilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Artık hazırlık zamanı. Parlamento mantıklı ve sağduyulu bir şekilde opsiyonları yeniden düşünmeli ve Brüksel’in önüne sunmalı. Brüksel de birliğin durumunu aynı şekilde yeniden düşünmeli ve İngiltere’ye bir şeyler sunabilmeli.”

Blair’e göre AB ve İngiltere’deki siyasetçiler Brexit için oy kullanan insanların endişelerini ve kaygılarını anlamalı ve bu görüşlere saygısızlık etmek yerine ülkeye ve birliğe zarar vermeden kaygıları giderecek adımlar atmalı.

Blair 2016 referandumundan bu yana ikinci bir referandum için çağrıda bulunuyor.