Çok sayıda erkekle ilişkiye girip ifşa olunca…

5 saat önce
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Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin eski çalışanı, İngiltere’de manşetlerde. 44 yaşındaki Joanne Foster, çok sayıda cinsel suç işlediğini kabul ederek hapse atıldı.

2017 Nisanında o dönemki sevgilisiyle paylaştığı eve operasyon düzenlenen kadının çok sayıda yasadışı fotoğrafı bulundu. Aralarında çocukların resimlerinin de olduğu bildirildi.

Polis, Foster’ın Manchester kentindeki Heaton Park’ta kendini teşhir ettiği fotoğrafları ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmada 43 yaşındaki Gary Keenan’ın sevgilisini kamusal alanlarda başkalarıyla topluca cinsel ilişkiye girmesini teşvik ettiği de ortaya koyuldu.

Davada çift işledikleri suçlar yüzünden birbirlerini suçladı. Foster 15 ay, Keenan ise iki buçuk yıl hapis cezası aldı.

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