108 bin TL maaşla hizmetçi alım ilanı!

İngiltere basınında günün konusunu İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yayımlanan personel alım ilanı oluşturdu. İngiltere kraliyet ailesi hizmetçi kadrosunda personel alımı için yeni bir ilan yayımladılar.

Söz konusu ilan sosyal medya ve İngiliz basınında oldukça geniş yer buldu. Personel alım ilanını özel kılan ise 108 bin TL’lik yıllık maaşı ve başvuru koşulları oldu.

İngiltere’nin günlük satışı en fazla okunan tabloid gazetesi Mirror’da yer alan haberde, Kraliçe’nin Buckingham Sarayı’nda ve kraliyet ailesinin diğer mülklerinde çalışmak üzere temizlik görevlisi alımı yapacağı duyuruldu. Gazete yayımlanan ilan için verilecek maaşın resmi olmasa da 16 bin pound yani 108 bin TL olarak aktardı. Bu konuda iş tanımını paylaşan gazete şu bilgileri verdi.

“Yılda 33 gün izin hakkı olacak ve haftada 5 gün çalışılacak. Buna ek olarak emeklilik payının yüzde 15’i verilecek ve yemeği de saray karşılayacak. Fakat çalışanlar kraliyet ailesiyle gezmek zorunda”

Başvuru şartlarına ilişkin de bilgilerin yer aldığı ilan metninde deneyim şartı olmaması dikkat çekti. “Hizmet sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kendilerini geliştirebilecekleri bir iş. Bizim profesyonel ekibimize katılarak temizlik ve bakım konusunda uzmanlaşabilirsiniz. Her zaman en üst standartları hedefleyerek işi öğrenebilir ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Misafirleri ağırlamak da dahil olmak üzere özel etkinliklerde de destek olacaksınız. Daha önce benzer iş deneyimleri varsa iyi olur fakat deneyim zorunlu değildir”

Söz konusu göreve alınacak kişinin Londra’da ya da Windsor Kalesi’nde çalışması bekleniyor. İlana başvuruların ise 1 Ocak tarihine kadar yapılabileceği aktarıldı.