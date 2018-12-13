İngiltere’de Türk girişimcilere Ankara Anlaşması için dava izni

Brexit süreci devam ederken Ankara Anlaşmalıların İngiltere’de mart ayında süresiz oturum başvurusunun kriterleri değiştirildi. Bu kriterlerin İngiltere’de işini kurmuş 12 bin 500 kişiye geriye dönük olarak uygulanmasına Türk girişimciler itiraz etti. İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu girişimcilerin İçişleri Bakanlığı’na dava açabilmek için yaptığı izin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyeliği için oluşturulan ortak komisyonla müzakereler 12 Eylül 1963’te imzalanan anlaşma ile sonuçlandı.

Anlaşma Türkiye’nin topluluğa tam üyeliğini güvence altına almaya yardımcı bir gümrük birliği oluşturma yönünde üç aşamalı bir süreci başlattı.

Avrupa Ekonomik Topluluğu yasası gereği “ortak üyelik” anlaşmaları yapabiliyordu. Ankara’da imzalanan antlaşmayla topluluk ile Türkiye arasında bir ortaklık kuruldu.

İngiltere, 1973’te birliğe üye olduğunda anlaşmayı resmen tanımış oldu. Türk vatandaşları Ankara Anlaşması’yla iş kurma vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere’de ticaret yapma ve yerleşim hakkı da elde etti.

Bu ücretsiz vizeye, İngiltere’de kendi işini kurmak isteyen ve yeterli sermayesi bulunan tüm Türk vatandaşları başvurabiliyordu.

Uygun belgeleri sunan kişilere, önce bir yıl daha sonra 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. Yılda da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

Avrupa Ekonomik Topluluğu 1993’te Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla Avrupa Topluluğu adını aldı. 2009’da ise tamamen AB’ye devredilerek varlığı sona erdi.

Bu vize türü İngiltere’nin AB üyesi olmasıyla anlaşmayı tanımasına dayanıyordu. Ancak İngiltere birlikten çıktıktan sonra bu anlaşmaya artık taraf olmayacak.

Brexit süreci devam ederken İngiltere’de mart ayında süresiz oturum başvurusunun kriterleri değiştirildi.

Süresiz oturum başvuru süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Dil ile kültür sınavı şartları getirildi, başvuru ücreti 2 bin 389 sterlin oldu.

Türk girişimciler şartların Ankara Anlaşması’yla Birleşik Krallık’ta işini kurmuş 12 bin 500 kişiye geriye dönük olarak uygulanmasına itiraz etti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu girişimcilerin İçişleri Bakanlığı’na dava açabilmek için yaptığı izin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Hakim, halihazırda vize almış olan Türk girişimcilerin kuralların değişmeyeceğine dair meşru bir beklentisi olduğunun mahkemede savunulabilirliğine hükmederek davaya izin verdi.

Dava henüz belli olmayan bir tarihte Londra’da görülecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılının ilk dört ayında bin 736 Türk vatandaşı, Ankara Anlaşması’na başvurdu.