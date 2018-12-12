Islington Belediyesi, Universal Credit’in kaldırılması için çağrıda bulundu

ISLINGTON Belediyesi, Birleşik Krallık’taki Universal Credit yardım uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını talep etti.

Islington Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Universal Credit yardımı ‘kasıtlı bir yoksulluk politikası’ olarak tanımlandı.

Islington bölgesinde yaşayan yaklaşık 10 bin düşük gelirli hane sakininin, Universal Credit uygulaması nedeniyle mağdur kalacağı açıklandı. Universal Credit Islington bölgesinde yaşayan sakinleri henüz kapsamamasına rağmen, hane başı yılda 500 pound kaybetmesi bekleniyor.

Universal Credit hizmet sunumu Haziran ayından itibaren Islington’da 4,000 haneye uygulanmaya başladı ve geriye 21,000 hane kalıyor.

Islington belediye meclis üyeleri oybirliğiyle Universal Credit uygulamasını kınadı ve kaldırılması için hükümet yetkililerine çağrı yaptı. Belediye finans, performans ve toplum güvenliği sorumlusu Andy Hull, Universal Credit hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Hükümetin amiral gemisi olan Universal Credit programı itibarsızlaştırıldı. 2014 yılından itibaren Universal Credit’ten kaynaklanan sorunları düzeltmek için çalıştılar fakat başarılı olmadılar.

Şimdiden yüzlerce mağdur sakinler yoksulluğa maruz kalıyor. Binlerce insanlar bu uygulamadan dolayı büyük zorluklar yaşayacak. Bu nedenden dolayı, geç kalmadan böyle bir sorunun ciddi bir felaket yaşanmadan şimdiden sesimizi çıkaracağız ve bunu önlemeye çalışacağız.”

UNIVERSAL CREDIT’TEN KİMLER ETKİLENECEK?

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından ‘dar gelirlilerin yaşam¬sal ihtiyaçlarını karşılamak için ya¬pılan bir yardım’ olarak tanımlanan Universal Credit’ uygulamasından olumsuz olarak etkileneceklerin başında, çalışan yalnız anneler, engelliler, ikiden fazla çocuğu olan aileler, kendi işinde çalışanlar (self employed) geliyor.

BBC’nin 129 belediyeyi kapsa¬yacak şekilde yaptığı araştırmaya göre Housing Benefit alanların kira borcu ortalaması 262.5 sterlin iken Universal Credit alanların ortalama kira borcu 662.05 sterlin. Kirasını ödeyemediği için belediye evini kaybedenlerin sayısı ise her hafta giderek artıyor.