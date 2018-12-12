Trafik sıkışıklığı ücreti güney ve kuzey Circular bölgelerini kapsayacak

LONDRA Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada, şehir merkezinde uygulanan ‘trafik sıkışıklığı ücreti’ (Congestion Charge) uygulamasının, Ekim 2021’den itibaren kuzey ve güney Londra bölgelerini de kapsayacağını doğruladı.

Yeni uygulamanın bir milyon sürücüyü etkilemesi bekleniyor.

Londra’da şu an 2006 sonrasında trafiğe kayıtlı olan araçlara şehir merkezinde hafta içi 07.00 – 18.00 saatlerinde 11,50 pound trafik sıkışıklığı ücreti uygulanıyor.

Ekim 2021’den sonra bu uygulama, sadece şehir merkezini değil, güney ve kuzey Circular bölgelerini de kapsaması bekleniyor.

Günlük ücreti 12,50 pound olacak olan trafik sıkışıklığı ücreti sayesinde, 2021’den itibaren Transport for London, yılda 1,5 milyar pound kazanacak.

YENİ UYGULAMAYA TEPKİ

Bir motor grubu, geçtiğimiz haftalarda Fransa’daki yakıt vergisi artışları nedeniyle kıvılcımlanan ‘Sarı Yelek’ tarzı protestoların çok yakın bir zamanda Londra’da gerçekleşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

İngiliz otomotiv hizmetleri tarafından yapılan açıklamada ise, bu uygulamanın özellikle düşük gelirli sürücüleri olumsuz yönde etkileyeceği vurgulanarak, “Düşük gelirli sürücüler yanı sıra, misafirperverlik gibi rollerde çalışanlar ve gece araba kullanmakla yükümlü olanlar, maddi açıdan zarar görecek” şeklinde açıklamada bulundu.

Bu gelişmeler üzerine, yaklaşık 22,000 kişi tarafından, 2021’de güney ve kuzey Circular bölgelerinde kapsaması beklenen uygulamadan vazgeçilmesi için, change.org’da imza dilekçesi imzalandı.

Birleşik Krallık Sürücüler Temsilcisi Nigel Humphries ise şunları söyledi:

“Pek çok insan Londra’da araba sürmedikleri veya eko araba sürdükleri için bu durumun onları etkilemeyeceğini düşünüyor. Fakat yanılıyorlar.

Birleşik Krallık Hükümeti, yerel yetkililere emisyonlara dayalı uygulamalar için yetki vermiştir. Fakat bu yerel yetkilileri kendi istekleriyle ve gerekçe sunmadan sürücüleri olumsuz yönde etkileyen uygulamalar sunmaya çalışıyor.

Hükümet, Sarı Yelek tarzı protestolardan kaçınmak istiyorsa, şimdi harekete geçmeleri gerekiyor, bu yetkileri yerel makamlardan alınmalı.”

2021 yılına kadar, 15 yaşından büyük benzinli araçların sahipleri ve altı yaşından büyük dizel araçların sahipleri, araçlarını Londra’da kullanmak için 12,50 pound ödemek zorunda kalınacak.