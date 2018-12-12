Parlamentoda, bir kişi etkisiz hale getirildi Westminster Sarayı olarak bilinen İngiltere Parlamento Binası'nda kimliği belirsiz bir kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Westminster Sarayı olarak bilinen İngiltere Parlamento Binası’nda kimliği belirsiz bir kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Westminster Sarayı olarak bilinen İngiltere Parlamento Binası’nın bariyerlerini geçen kimliği belirsiz bir kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaydedildi. Öte yandan ilk bilgilere göre olayın terörle ilintili olmadığı belirtildi. (HABERLER.COM)