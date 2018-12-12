Anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek Avam Kamarası'ndaki Brexit oylamasını erteleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmayı yeniden müzakere etmek için Avrupa turuna çıktı.

Avam Kamarası’ndaki Brexit oylamasını erteleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmayı yeniden müzakere etmek için Avrupa turuna çıktı. Almanya Başbakanı Merkel, May’e, “Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek mümkün değil” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da “Mümkün olan tek anlaşma bu” diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası’ndaki Brexit oylaması dün yapılacaktı. Ancak May dün, Avam Kamarası’nda yeterli desteğe sahip olmadığını kabul ederek oylamayı ertelemişti.

Muhalefet partilerinin yanı sıra Avam Kamarası Başkanı John Bercow da oylamanın ertelenip ertelenememesine milletvekillerinin karar vermesini talep etmiş ancak bu talebi reddedilmişti.

May’in ofisi, anlaşmanın Avam Kamarası’nda 21 Ocak’tan önce oylanacağını açıkladı.

Perşembe günü başlayacak AB Zirvesi öncesi Avrupa turuna çıkan İngiltere Başbakanı Theresa May, anlaşmayı, AB ile tekrar müzakere ederek Parlamento’nun desteğini alabilecek bir hâle getirmeye çalışacak.

JUNCKER: ANLAŞMA YENİDEN MÜZAKERE EDİLMEYECEK

Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada “Vardığımız anlaşma mümkün olan en iyi anlaşma. Mümkün olan tek anlaşma bu. Anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek” dedi.

Juncker, bazı konuların “daha fazla açıklığa kavuşturulmasının” ise mümkün olduğunu söyledi.

May ise Avrupa turunda ilk iki görüşmesini Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptı. May’in Juncker ile de görüşmesi bekleniyor.

MAY: ANLAŞMAYI YENİDEN MÜZAKERE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

May-Merkel görüşmesi sonrası İngiltere’de Başbakanlıktan yapılan açıklamada “İki liderin görüşmesi olumlu geçti. Brexit konusunda yakın temasta kalmaya devam etme konusunda mutabıklar” dedi.

Partisinin milletvekilleriyle görüşen Merkel ise “Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek mümkün değil” dedi.

Merkel’in, “May, Avam Kamarası’nda anlaşmayı kabul ettiremeyeceğini kabul etti ve ‘İngiltere’nin bir anlaşma olmadan AB’den çıkması kimseye yaramaz’ dedi” ifadelerini kullandığı bildiriliyor.

Muhafazakar Parti’nin Avam Kamarası Grup Başkanı Andrea Leadsom, May’in Brexit anlaşmasında yeni bir düzenleme yapmak istediğini söyledi.

May, Kuzey İrlanda için öngörülen geçici gümrük düzenlemesine girip girmemeyi her yıl İngiltere Parlamentosu’nun onayına sunabilmek istiyor

Ancak AB yetkilileri, gümrük birliği düzenlemesi dışında, Kuzey İrlanda’da fiziki bir sınır olmamasının imkansız olduğunu savunuyor.

Öte yandan İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne, hükümet aleyhinde güvensizlik önergesi vermesi için baskılar artıyor.

İskoç Ulusal Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Galler Partisi Plaid Cymru’nun ardından Yeşiller de de İşçi Partisi’nin önergesine destek vereceklerini açıkladı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise daha önce, böylesi bir oylamanın Brexit anlaşmasının Parlamento’da reddedilmesinin ardından yapmayı düşünüyordu. (BBCTÜRKÇE)