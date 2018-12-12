Başkonsolos Ergin’e TTFF’den ziyaret

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Yönetim Kurulu, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’i makamında ziyaret etti.

4 saat önce
0 77 Bir dakikadan az
Ziyarette hazır bulunanlar (soldan); Osman Ercen, Mustafa Çetinkaya, Çınar Ergin, Serdar Sarı ve Mert Sav.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Yönetim Kurulu, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’i makamında ziyaret etti.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen’in yanısıra Enfield Belediye Meclis üyesi ve TTFF eski Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çetinkaya’dan oluşan heyet, geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen ziyarette olumlu görüş alışverişinde bulundu.

Başkonsolos Yardımcısı Mert Sav’ın da bulunduğu, detayları daha sonra açıklanacak iki projenin de ele alındığı görüşmede TTFF Heyeti, faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Serdar Sarı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, görüşmenin çok olumlu havada geçtiğini dile getirdi. Sarı, “Sayın Başkonsolos gerekli destek konusunda yanımızda oduklarını ifade etti. Kendisine TTFF’nin Türkiyeli, Kıbrıslı ayırımı yapmadan hizmet vermeye devam ettiğini ve edeceğini söyledik, bundan fazlasıyla memnun kaldı” dedi.

TC Başkonsolosu Çınar Ergin ile TTFF Başkanı Serdar Sarı.

TC Başkonsolosu Çınar Ergin, TTFF Başkanı Serdar Sarı (solda) ve Asbaşkan Osman Ercen’le.

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 gün önce
235

Londra’da “Değişen Ortadoğu’da Türkiye” paneli!

5 gün önce
162

Birlik ve beraberlik mesajı

7 gün önce
168

İngiltere Büyükelçisi Chilcott’tan Gaziantep’e ziyaret

2 hafta önce
201

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği, Tuncalı’yı ziyaret etti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin