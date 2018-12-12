Başkonsolos Ergin’e TTFF’den ziyaret

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Yönetim Kurulu, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’i makamında ziyaret etti.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen’in yanısıra Enfield Belediye Meclis üyesi ve TTFF eski Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çetinkaya’dan oluşan heyet, geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen ziyarette olumlu görüş alışverişinde bulundu.

Başkonsolos Yardımcısı Mert Sav’ın da bulunduğu, detayları daha sonra açıklanacak iki projenin de ele alındığı görüşmede TTFF Heyeti, faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Serdar Sarı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, görüşmenin çok olumlu havada geçtiğini dile getirdi. Sarı, “Sayın Başkonsolos gerekli destek konusunda yanımızda oduklarını ifade etti. Kendisine TTFF’nin Türkiyeli, Kıbrıslı ayırımı yapmadan hizmet vermeye devam ettiğini ve edeceğini söyledik, bundan fazlasıyla memnun kaldı” dedi.