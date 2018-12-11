Ford, Avrupa’daki yapılanmasını yeniliyor! Marka, Avrupa'daki operasyonunda para kaybetmesine sebep olan model, üretim tesisi ve fazla çalışan gibi durumlarını azaltarak yeni yapılmasındaki ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Marka, Avrupa’daki operasyonunda para kaybetmesine sebep olan model, üretim tesisi ve fazla çalışan gibi durumlarını azaltarak yeni yapılmasındaki ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Ford’un bu yapılması bugünden 2020 yılının başlangıcına kadar sürecek!

Amerika merkezli otomobil üreticisi Ford, Avrupa’daki operasyonunu daha kâr edebilir bir hâle getirmek için yeniden yapılandıracak. Marka Almanya ve İngiltere’deki operasyonlarında bu yenilikleri yerine getirecek. Firmadan yapılan açıklamada ise bu plan “Sprint to 6 reset and redesing” diye adlandırıldığını açıkladı. Bu isimden de anlaşılacağı gibi Ford ile alakalı ortadan kaldırılacak ve yenilenecek olan operasyonlar 2020 yılına kadar bizi bekliyor.

Ford’un bu yapılanmadaki en büyük hedefi ise vergi ve faiz harici kârını(EBIT-Earnings before interest and taxes) yüzde 6’ya çıkartmak. Markadan yapılan açıklamada eski Kalite Bölümü tepe yöneticisi Gunnar Herrmann, Almanya’daki yapılanmanın başında olacak. Graham Hoare ise İngiltere’deki yapılanmada yer alacak. Hoare Ford’un Dünya çapındaki test ve geliştirme operasyonları sorumlusuydu.

Markanın Avrupa’daki planında ise odak noktası daha fazla kâr edebileceği SUV modelleri ve hafif ticari araçlar üzerine kurulu. Bu sınıflarda yer alan kârlılığı düşük olan modeller üretimden çıkarılacak.

Ford ve VW arasında hafif ticari araçlar ve otonom sürüş teknolojileri için bir ortaklık son günlerin en çok konuşulan konularından. Ford bu konuyu henüz kabul etmedi ama bu anlaşma da markanın işini yeni yapılanma durumunda kolaylaştıracağa benziyor. Ayrıca Ford’un PSA Grup ile uzun dönemlik motor anlaşması da bulunuyor.

2018 yılı üçüncü çeyreği sonunda Ford, Avrupa’da 245 milyon dolar zarar etti. Geçen yıl ise bu rakam 53 milyon dolardı. Ford, en son yaptığı açıklamada bu durumu Rusya ve Türkiye pazarındaki zayıflığa bağladı ve Focus’un lansman giderlerinin yüksek olduğunu belirtti.

Morgan Stanley, Ford’un 11 milyar dolarlık global yeniden yapılanma planının Avrupa etrafında olacağını tahmin ediyor. Ford’un bu planı sonucunda 25 binlik küresel işten çıkarma olacağı da konuşulan konular arasında. (SÖZCÜ.COM)