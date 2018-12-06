KKTC Londra Temsilciliği, KKTC’ye ‘sabır ve başsağlığı’ diledi

5 saat önce
0 122 Bir dakikadan az

KKTC’de yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan doğal afet hakkında KKTC Londra Temsilciliği mesaj yayınladı.

KKTC’de sel felaketi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra birçok ev ve iş yeri ciddi şekilde maddi zarara uğradı, birçok araç sel felaketi nedeniyle hurdaya döndü.

KKTC’de ciddi boyutlara ulaşan maddi ve manevi zarar ve can kayıpları nedeniyle KKTC Londra Temsilciliği de mesaj yayınlayarak KKTC’deki acıyı paylaştı. KKTC Londra Temsilciliği tarafından yayınlanan mesaj şöyle:

“Ülkemizde yaşanan doğal afet sonucu zarar gören herkese geçmiş olsun, hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan sel felaketinde aynı araçta seyahat halindeyken sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden 3 gencin cesetlerinin bulunmasının ardından, görevliler araca da ulaştı.

Doğanköy Göleti’ne dalan dalgıçların paramparça olan aracın bir parçasını suların içinde bulmasının ardından devreye giren iş makinesi aracın parçasını sudan çıkardı.

Araçta 4 kişi bulunduğu tahmin ediliyor. 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi ise hala kayıp.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

6 saat önce
510

Wood Green’de üç ayrı bıçaklama

6 saat önce
156

İngiltere’de kayıtlı şirket hellimin ticari markasını aldı

6 saat önce
74

Hayır kuruluşu için soyunarak poz verdiler

7 saat önce
62

Rusya’dan Kıbrıs’a ABD uyarısı!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin