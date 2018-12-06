KKTC Londra Temsilciliği, KKTC’ye ‘sabır ve başsağlığı’ diledi

KKTC’de yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan doğal afet hakkında KKTC Londra Temsilciliği mesaj yayınladı.

KKTC’de sel felaketi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra birçok ev ve iş yeri ciddi şekilde maddi zarara uğradı, birçok araç sel felaketi nedeniyle hurdaya döndü.

KKTC’de ciddi boyutlara ulaşan maddi ve manevi zarar ve can kayıpları nedeniyle KKTC Londra Temsilciliği de mesaj yayınlayarak KKTC’deki acıyı paylaştı. KKTC Londra Temsilciliği tarafından yayınlanan mesaj şöyle:

“Ülkemizde yaşanan doğal afet sonucu zarar gören herkese geçmiş olsun, hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan sel felaketinde aynı araçta seyahat halindeyken sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden 3 gencin cesetlerinin bulunmasının ardından, görevliler araca da ulaştı.

Doğanköy Göleti’ne dalan dalgıçların paramparça olan aracın bir parçasını suların içinde bulmasının ardından devreye giren iş makinesi aracın parçasını sudan çıkardı.

Araçta 4 kişi bulunduğu tahmin ediliyor. 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi ise hala kayıp.