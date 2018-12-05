Goriller bulmaca çözerken hile yaptı

Gorillerin de insanlar gibi bulmaca çözerken veya oyun oynarken hile yapmaya meyilli olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’deki Bistol Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmada, amacın hedefe ulaşmak için engellerin aşılması gereken bir oyun kullanıldı.

Gorillerden bazıları kurallara uyarak, duvara monte edilen bir oyun tahtasına yerleştirilen bir fıstığı bir çubuk yardımıyla ilerletip engelleri aşarak elde ederken bazıları ise fıstığa daha kestirme yollardan ulaştı.

Bristol Hayvanat Bahçeleri’nden Dr. Fay Clark, bazı gorillerin yemeğe ulaşmak için çok farklı stratejiler sergilediklerini, hile yaptıklarını ve sorun çözme konusunda çok esnek davranabildiklerini gözlemlediklerini söyledi.

Gorilla Game Lab adı verilen proje gorillerin bulmaca çözme ve kavrama yeteneklerini ölçmek için geliştirildi. Uzmanlar, oyun tahtasının insanlardan yedi kat daha güçlü gorillerin oyun esnasında öfkelenme ihtimali göz önünde bulundurularak tasarlandığını söylüyor.

Sene başında oyunla tanıştırılan gorillerin oyuna çok ilgili gösterdiği, fıstıklar bitse dahi oyunu oynamaya devam ettikleri belirtiliyor.