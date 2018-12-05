İngiltere Prensi Kıbrıs’ta

Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Cambridge Dükü Prens William Çarşamba günü öğleden sonra saat 14.00 civarı Akrotiri’ye geldi.

Çift, bayram mevsimini ailelerinden uzak geçirecek askeri personele desteklerini gösterecek. Dük ve Düşes, vardiyada olmayan personel için yeni bir dinlenme alanı Kıbrıs’taki RAF Akrotiri’deki Vaha Merkezi’ni resmi olarak açacak.

Salı günü, kraliyet çiftleri, Londra’daki Poppy Legion tarafından desteklenen bir Noel partisi ve RAF Coningsby ve RAF Marham’ın Kıbrıs’ta görev yapan personelinin aileleri ve çocukları için ev sahipliği yaptı.