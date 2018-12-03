Acemi dişçi, İngiliz güzelin kariyerini bitirdi

İngiltere’de Miss North West güzellik yarışması ikincisi April Gilmartin, geçirdiği diş operasyonunun başarısız geçmesi sonrası modellik kariyerini bitirmek zorunda kaldı.

29 yaşındaki eski İngiltere güzellik yarışmacısı April Gilmartin, dişlerine kaplama yaptırmak için gittiği dişçinin acemiliği yüzünden ağzı enfeksiyon kaptı. Genç güzel, diş doktoruna tazminat davası açtı.

DOKTORUN ACEMİLİĞİ KARİYERİNİ BİTİRDİ

Yaşadığı enfeksiyon nedeni ile çok üzün süre acı April Gilmartin, nefesi kötü koktuğu için uzun süre maske takmak zorunda kaldı. Dişelrinden dolayı kötü bir görünüme kavuşan ve kendisne güveni azalan April Gilmartin, yarışmalardan çekilmek zorunda kaldı. Miss North West güzellik yarışmasını ikinci olarak bitiren April Gilmartin, acemiliğinden dolayı dişlerini kaybettiğin bu yüzden dişçiye tazminat davası açtı. April,dişçinin acemiliği yüzünden çok acı çektiğini, sahip olduğu kötü görüntüsünden dolayı çok istemesine rağmen yarışmalardan çekilmek zorunda kaldığını ve önümüzdeki yıllarda bir daha dişlerini yaptırmak zorunda kaldığını söyledi. (HABERLER.COM)