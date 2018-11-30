İngiltere’de kar leoparını vurup öldürdüler

İngiltere’de hayvanat bahçesinden kaçan kar leoparı, vurularak öldürüldü. Olay, Birmingham kentindeki Dudley Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi.

Sekiz yaşındaki Margaash adlı hayvan, bakıcısının kapıyı aralık unutmasının ardından serbest kaldı.

Kompleksin dışına çıkan kar leoparını, bir hayvanat bahçesi çalışanı gördü.

Bunun üzerine Margaash ateş edilerek vuruldu.

İngiliz basını, hayvanın 23 Ekim tarihinde akşamüstü 17.00 sularında kaçtığını bildiriyor.

Hayvanat bahçesi yönetimi, yanlışlıkla kapıyı açık bırakan çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Dudley Hayvanat Bahçesi yöneticisi Derek Grove, “İnanılmaz üzücü bir olaydı. Margaash’ı kafesine döndürmek için gösterilen çabalar başarısız oldu” dedi.

İngiltere’de hayvanat bahçesinden kaçan kar leoparı, vurularak öldürüldü. Olay, Birmingham kentindeki Dudley Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi.

Sekiz yaşındaki Margaash adlı hayvan, bakıcısının kapıyı aralık unutmasının ardından serbest kaldı.

Kompleksin dışına çıkan kar leoparını, bir hayvanat bahçesi çalışanı gördü.

Bunun üzerine Margaash ateş edilerek vuruldu.

İngiliz basını, hayvanın 23 Ekim tarihinde akşamüstü 17.00 sularında kaçtığını bildiriyor.

Hayvanat bahçesi yönetimi, yanlışlıkla kapıyı açık bırakan çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Dudley Hayvanat Bahçesi yöneticisi Derek Grove, “İnanılmaz üzücü bir olaydı. Margaash’ı kafesine döndürmek için gösterilen çabalar başarısız oldu” dedi.