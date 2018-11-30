İngiliz milletvekili mecliste HIV virüsünü taşıdığını açıkladı

İngiltere Parlamentosu Üyesi Lloyd Russell-Moyle, meclis görüşmeleri sırasında HIV virüsünü taşıdığını açıkladı.

Cinsel sağlık bütçesine yapılması düşünülen kesintilerin konuşulduğu sırada söz alan Russell-Moyle, kendisini doğrudan etkileyen bu konu hakkında beyanda bulunmak istediğini söyledi.

32 yaşındaki milletvekili, 10 yıl önce kendisinde virüs teşhis edildiğini, çok büyük bir şokla karşılaştığını ama ardından bunun hayatının sonu olmadığını fark ettiğini belirtti.

‘KORKU İÇİNDE ÖLMEKTENSE, BİLEREK YAŞAMAK DAHA İYİ’

Meclisteki görüşmeler sırasında konuşan İşçi Partisi Milletvekili, “Uzun bir yolculuk oldu, kabullenme korkusundan şimdi üstlenmeye çalıştığım savunuculuğa kadar geldim. Biliyorum ki aldığım tedaviler benim ve partnerlerimin sağlığını koruyor.” şeklinde konuştu.

Russell-Moyle kendisiyle benzer durumda olanlara destek olmak için, “Buradan HIV ile yaşayanlara bu durumun onları tanımlamadığını söylemek istiyorum. Biz kim olmak istiyorsak onu olabiliriz. Ve korkudan kendine test yaptırmayanlara, korku içinde ölmektense, bilerek yaşamanın daha iyi olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

30’UNCU DÜNYA AIDS GÜNÜ

Cumartesi günü 30’uncu Dünya AIDS Günü olduğunu da hatırlatan Russell-Moyle, konuşmasının zamanlamasını bu nedenle seçtiğini söyledi.

İngiliz milletvekili yaptığı bu açıklama sayesinde HIV virüsü taşıyanlara yönelik ayrımcılığın son bulmasını da umduğunu dile getirdi.

Russell-Moyle böylelikle HIV virüsüne sahip olduğunu mecliste görüşmeler sırasında açıklayan ilk İngiliz milletvekili oldu.

2005 yılında İşçi Partisi Milletvekili Chris Smith, bir gazete ile yaptığı röportaj sırasında HIV pozitif olduğunu söylemişti. Smith ayrıca homoseksüel olduğunu açıklayan ilk parlamento üyesiydi.