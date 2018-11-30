Volkswagen ve Tesco, İngiltere’nin en büyük ücretsiz araba şarj ağını kuracak

Alman otomobil firması Volkswagen ve İngiliz hipermarket zinciri Tesco, İngiltere’deki en büyük ücretsiz elektrikli otomobil şarj ağını kurmak için bir anlaştıklarını duyurdu. İki şirket Cuma günü, önümüzdeki üç yıl boyunca Birleşik Krallık genelindeki 600 Tesco şubesindeki otoparklara yaklaşık 2 bin 500 şarj noktası kuracağını açıkladı.

CNBC´ye konuşan Volkswagen İngiltere yönetim kurulu üyesi Mike Orford, amaçlarının; otomobil sahiplerinin araçlarını ne zaman ve nerede şarj edileceğine dair endişelerini gidererek insanları elektrikli araç almaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Tesco’da bulunan müşteriler, ücretsiz 7 kilowatt (kw) şarj cihazı veya 50 kw´lık hızlı şarjlı şarj seçeneği arasında seçim yapabilecek.

Volkswagen Group, 2025 yılına kadar yılda bir milyon elektrikli otomobil satmayı amaçladıklarını ve 2023 yılına kadar elektrikli otomobil, otonom sürüş ve yeni mobilite hizmetleri geliştirmeye yaklaşık 44 milyar euro harcayacağını duyurdu.