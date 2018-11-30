Londra’da ‘çetelere karşı’ polisten yeni önlem: Silahlı devriye!

Londra Metropolitan Polisi, “çete faaliyetinin muhtemel olduğu yerlerde” şiddet olaylarını önlemek için silahlı subayların devriye gezmesini planlıyor.

Met Komiseri Cressida Dick bir duruşmada, hareketin sadece “aşırı şartlarda” kullanılacağını söyledi.

BBC tarafından elde edilen bir bilgide, tedbirin sadece “kısa süreler” için kullanılacağı söylendi.

Met, silahlı devriyelerin “rutin” olmayacağını, ancak caydırıcı olabileceğini söyledi.

‘GEÇİCİ ÖNLEM’

2018’de Londra’da meydana gelen şiddetli ölümlerin sayısı, 2017’de yaşanan 116 cinayet sayısını aşarak 127’ye ulaştı.

BBC’nin elde ettiği bilgiye göre, silahlı devriye konusu, başkentteki şiddetli ölümleri nasıl azaltacağına ilişkin “yeni iç tartışma”nın başlatacağı kaydedildi.

Eğer kabul edilirse, silahlı devriyeler “çete faaliyetinin nerede olduğu konusunda bilinçli ve güvenilir bir istihbarat resmine dayanır”, sadece “yerel polis teşkilatı ile tam istişare halinde” yapılır ve “kısa süreler için geçici bir önlem olarak” kullanılacaktır, olarak belirtildi.

Dick, Londra Meclisi’nden yaptığı açıklamada, değişimin yalnızca statükodan “yarım adım” olacağını ve “aşırı koşullarda taktikte küçük bir değişimi” temsil edeceğini söyledi.

Met asistanı yardımcısı Sir Stephen House, aynı toplantıda silahlı devriyelerin “şiddetin önüne geçmek” için düşündüğü “taktikler dizisi”nin bir parçası olduğunu ve kuvvetin “çok erken aşamada” olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha sonraki bir açıklamada şöyle dedi:

“Topluluklarımızdaki silahlı subayların rutin dağıtımlarını göz önünde bulundurmuyoruz.

Londra’daki şiddet suçlarının artmasına verdiğimiz yanıtın bir parçası olarak, silahlı subaylarımızın ciddi bir saldırıya karşı ya da ciddi istihbaratlara sahip olduğumuz alanlara yerleştirilmeleri için ekstra destek ve diğer birimleri nasıl destekleyebileceklerini inceliyoruz.

Herhangi bir dağıtım, sadece sınırlı bir süre için olacak ve yerel polislik komutanlarına danışarak ve bir topluluk etki değerlendirmesi gerçekleştirildikten sonra yapılacaktır.”

‘KORKUYA İLHAM VERECEK’

Met, toplulukların bu tür faaliyetlerden nasıl etkilenebileceğine ilişkin “ilk görüşler” ile ilgili bir topluluk grubuyla bağlantı kurduğunu doğruladı, ancak henüz bir karar almadı.

Fakat İşçi partisinden Lord Harris, Lordlar Meclisine hareketin yararlı olacağını söyledi.

Şöyle ekledi:

“Provokatif olarak görülecek, güvenceden ziyade korkuya ilham verecek, toplum güvenini engelleyecek ve şiddet olaylarının sayısını azaltmak için kendi içinde çok az şey yapacaktır.”

Dick, duruşmada, kendisinin ve meslektaşlarının, “silahlı subayların eline geçmesiyle ilgili olarak yapılan değişikliklerin hassasiyetinin” “büyük ölçüde farkında” olduğunu söyledi.