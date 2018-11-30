İngiltere Başbakanı, Veliaht Prens Selman’la Kaşıkçı cinayeti hakkında görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, G20 zirvesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki durum hakkında görüşmek istediğini belirtti.

G20 zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e uçarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan May, “Suudi Arabistan’ın veliaht prensiyle konuşmaya niyetliyim. Kaşıkçı ve Yemen konusunda vereceğim mesaj çok açık olacak” dedi.

May, Kaşıkçı cinayeti hakkında şeffaf bir soruşturma görmek istediklerini ve sorumluların yargılanmasını istediklerini belirtti.

Yemen’deki insani durumdan endişe duyduğunu belirten May, “Yemen’de siyasi çözüm bulmak için tarafları destekliyoruz” şeklinde konuştu.

İngiltere’nin Yemen’deki çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan’a silah satması eleştirilmişti.

Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 yıldır devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da G20 Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.

Macron, Veliaht Prens Selman’la yapacağı görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda ısrarcı olacağını söyledi.

Tüm dünyanın bu konuyla ilgili endişe duyduğunu belirten Macron, şahsi fikrinin ise şeffaflıktan ve uluslararası toplumun cinayetle ilgili bilgilendirilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Macron, “Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen soruşturmanın devam etmesini istiyoruz. Cinayetin aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyoruz” dedi.