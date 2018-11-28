Mücevherleriyle gömülmüşler

İngiltere Lincolnshire’da yürütülen kazı çalışmasında 1.600 yıllık mezarlar içerisinde 20 Anglosakson’un iskeletine ulaşıldı.

50 dakika önce
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İngiltere Lincolnshire’da yürütülen kazı çalışmasında 1.600 yıllık mezarlar içerisinde 20 Anglosakson’un iskeletine ulaşıldı.

İskeletlerde en dikkat çeken nokta ise takılarıyla gömülen kadınlar oldu. Kadınların mezarlarında cımbız, el çantası, kehribar kolyeler ve gösterişli broşlara rastlandı. Erkeklerin ise mızrak ve siperleriyle gömüldüğü anlaşıldı. (HÜRRİYET.COM)

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