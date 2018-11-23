“Brexit anlaşması parlamentodan geçmezse ülke daha fazla kutuplaşacak”

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, İngiltere ile varılan AB’den ayrılma (Brexit) anlaşmasına son şeklini vermek için bugün Brüksel’de toplanırken, İngiltere Başbakanı Theresa May de İngiliz kamuoyunu ikna için çalışmalara başladı.

BBC’nin yerel haber televizyonundan canlı yayınlanan bir radyo programında halktan gelen soruları yanıtlayan Theresa May önceliğinin, “İngiltere için en iyi anlaşma” olduğunu düşündüğü bu anlaşmayı parlamentodan geçirmek olduğunu söyledi.

Theresa May, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmemesi halinde, İngiltere’nin AB’den daha iyi bir anlaşmayla dönemeyeceğini söyledi.

May, Brexit planının parlamentodan geçmemesi halinde ülkenin belirsizliğe sürükleneceğini ve daha fazla kutuplaşacağını da kaydetti.

Brexit planının parlamentodan geçmemesi halinde B planının ne olduğuna ilişkin soruya, “Anlaşmanın parlamentodan geçmemesinin karşılığı, Brexit’in olmaması değil” şeklinde yanıt verdi.

May, hem İngiltere Parlamentosu’ndan hem İspanya’dan gelen yoğun itirazlarla karşı karşıya.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Cebelitarık’ın statüsü nedeniyle anlaşmanın şu anki haline muhalefet ediyor.

Üye ülkelerden birinin anlaşmayı kendi başına veto etme hakkı yok.

Ancak AB yetkilileri, anlaşmanın Pazar günü yapılacak liderler zirvesinde oybirliğiyle onaylanmasını umuyor.

AB Büyükelçileri bugünkü toplantıda hem İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasına yönelik bağlayıcı anlaşmayı, hem de Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik bağlayıcı olmayan siyasi bildiri metnini görüşecek.

İngiltere ile AB’nin ticaret, güvenlik ve dış politika konularında yakın bir işbirliği yapacağı belirtilen metin, detay içermediği gerekçesiyle milletvekilleri tarafından eleştirilmişti.

26 sayfalık taslak metinde AB’nin kişilerin, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını içeren dört özgürlüğünün bölünmez bir bütün olduğu vurgulanıyor.

Taslak metinde ayrıca şu taahhütler yer alıyor:

İngiltere’de serbest dolaşımın sona ereceğine dair belirgin bir atıf

Teknolojik imkanların, Kuzey İrlanda’da fiziki sınırın oluşmasını engellemeyi amaçlayan garantilerin devreye sokulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kullanılması

İngiltere Başbakanı Theresa May Perşembe günü Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamada, siyasi bildiri metni üzerinde “prensipte anlaşmaya varıldığını” söylemişti.

May, “İngiltere halkı, Brexit meselesinin çözümlenmesini istiyor, bizi daha parlak bir geleceğe götürecek iyi bir anlaşma olmasını istiyor ve birlikte olmamızı ve sağlık sistemi gibi kendi içimizdeki büyük konulara odaklanmamızı sağlayacak şekilde bu konuyu geride bırakmamızı istiyor. Bunu yapabilmemizi sağlayacak anlaşmaya çok yakınız. Önümüzdeki kritik 72 saatte, İngiliz halkına bunu sunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” demişti.