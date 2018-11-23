Veteranlarda ilk yarı bitti

Akol Properties sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde devre arası vardı. Geçtiğimiz Pazartesi akşamı oynanan tehir maçında ise Gazi, Metro’ya 11-3 galip geldi ve O35’te ligin ilk devresini lider olarak tamamladı.

O45’te ise Akdeniz ve Vadili ilk yarı maratonunu aynı puanla ilk iki sırada bitirdi. TTFF Veteranlar Sekreteri Kemal Soyer, her iki kategoride de maçların üç devrede tamamlanacağını hatırlattı. Soyer, aynı puana sahip olmaları halinde şampiyonun, iki veya daha fazla takımın kendi aralarındaki maçlara bakılarak belli olacağını, genel averajın geçerli olmadığına dikkat çekti.