Londra’da Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

Cemal Kaşıkçı için Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Camisi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

54 dakika önce
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Suudi Arabistan‘ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Londra‘nın kuzeyindeki Finsbury Camisi’nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Britanya Müslüman Birliği’nin (MAB) çağrısıyla Fisnbury Park Camisi’nde toplanan yüzlerce Müslüman, Kaşıkçı için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı eda etti.

Cenaze namazını Kaşıkçı’nın arkadaşı Suudi akademisyen Saeed Nasser Al-Ghamidi kıldırdı.

Hutbesinde Kaşıkçı cinayetinin birden çok suçu kapsadığını anlatan Ghamidi, olayda öldürmenin yanı sıra İslam’ın büyük günahlar saydığı yalan, ihanet ve naaşı parçalara ayırma gibi unsurlar olduğunu kaydetti.

Ghamidi, Kaşıkçı cinayetinin bileşenlerinin teşkil ettiği suç ve günahları, ayet ve hadislerle delillendirdi.

Kaşıkçı’nın Gazeteci Dostları grubunun üyesi Mısırlı gazeteci Osama Gaweesh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi gazetecinin öldürülmesini dert edinen Müslümanların Londra’dan İstanbul’a ve Medine’ye kadar pek çok şehirde gıyabi cenaze namazı için camileri doldurduğunu söyledi.

MAB Başkanı Enes el-Tikriti de gıyabi cenaze namazını Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz‘in çağrısı üzerine örgütlediklerini vurguladı.

İngiltere başta olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinin yönetimlerinin Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirten Tikriti, “Bu türden rejimlere muhalifleri bastırmaları için silah ve teknoloji sağlamayı sürdüremeyiz.” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı’nın ifade özgürlüğü, demokrasi ve değişim için duruş sergilediğini belirten Tikriti, Suudi gazetecinin bu idealler uğruna hayatını verdiğini dile getirdi. (HABERLER.COM)

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