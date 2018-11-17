Rolls-Royce, Brexit için hazırlanıyor

İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce, Başbakan Theresa May’ın Brexit planının parlamenter destek alacağı konusunda belirsizlikler arttığından dolayı acil durum planlarına devam edeceklerini belirtti.

2 saat önce
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İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce, Başbakan Theresa May’ın Brexit planının parlamenter destek alacağı konusunda belirsizlikler arttığından dolayı acil durum planlarına devam edeceklerini belirtti.

BBC radyosunun haberine göre, Rolls Royce Yönetim Kurulu Başkanı Warren East, Tampon stoklarını da içerecek acil durum planlarımıza devam edeceğiz. Böylece işimizi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz tüm lojistik kapasitelere sahip olacağız dedi.

Rolls-Royce gibi üreticilerin yeni gümrük vergileri ve bürokrasi korkusu, İngiltere’nin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden düşmesi durumunda, bağlı oldukları binlerce parçanın tam zamanında teslimatını da risk altına alıyor. (DHA.COM)

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