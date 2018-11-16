İngiliz Yüksek Komiseri, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarını destekledi

2 saat önce
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İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde başlayan sondaj çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Lillie’nin yaptığı açıklamalarda, İngiltere’nin bu konudaki tezinin açık olduğunu ve “Kıbrıs’ın, kendi MEB’indeki hidrokarbon yataklarından istifade etme hakkını desteklediğini” kaydettiğini yazdı.

Habere göre Lillie, “tüm Kıbrıslıların bu kaynaklardan faydalanabilmesi” dileklerini dile getirdi.

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