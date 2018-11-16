Yeraltı trenlerinde iletişim kurabilmek artık mümkün

İNSANLARIN yeraltı tren hattı kullandıkları sırada, iletişim kurmasını sağlayan bir uygulama oluşturuldu.

21 dakika önce
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İNSANLARIN yeraltı tren hattı kullandıkları sırada, iletişim kurmasını sağlayan bir uygulama oluşturuldu.

TubeChat isimli uygulama, tren hattı içerisinde mobil sinyal veya wi-fi olmadığında 200 metreye kadar uzaklıkta olan cihazlara bağlanmak için Bluetooth’u kullanır.

TubeChat isimli uygulama geliştiricileri, Londralılar arasında yalnızlıkla mücadeleye yardımcı olmak için uygulamayı yarattıklarını söyledi.

Uygulama yaratıcılarından Nina Tumanishvili, bir gün tüpte olduğunu ve insanların kendi telefonlarına gömüldüklerini, kendi kapalı dünyalarında yaşadığını fark etmesi üzerine uygulamayı geliştirme ihtiyacı duyduğunu belirterek, “Teknoloji onları izole etmiş durumda. Bunu değiştirmek istedim. Teknolojiyi, insanları birbirine bağlamak ve daha yakına getirmek amacıyla kullanmak istedim” dedi.

Uygulama Şu anda yalnızca iOS’ta kullanılabiliyor. Gelecek yıl ise tanıtılacak bir Android sürümüyle kullanılabilir.

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