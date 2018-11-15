Londra’da 2018 yılında 120 hayat söndü, 3’ü Türk

LONDRA’DA işlenen cinayet suçları hızla artmaya devam ediyor.

Son dönemlerde, 24 saat içinde İngiltere başkenti Londra’da üç cinayet yaşanabiliyor. Hızla artan bıçaklama suçları ve ölümler İngiltere’yi şok ediyor.

İngiliz polisi Şubat ve Mart aylarında Londra’da 37 cinayetin işlendiğini kaydetmişti.

Geçen hafta açıklanan son verilere göre, Londra’daki cinayet sayısının toplam 120 sayısına ulaştığı vurgulandı.

2018’in başından itibaren Londra’da 120 cinayet gerçekleşti. Cinayet kurbanlarından 3’ünün Türk olduğu belirtildi.

HASAN ÖZCAN

Şubat ayında Barking’de öldürülen Hassan Özcan’ın cinayetiyle ilgili 15 yaşındaki bir çocuk suçlandı. 3 kişi ise Özcan’ın ölümüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yasal nedenlerle 15 yaşındaki çocuğun ismi açıklanmadı. Özcan’ın ölümüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 21 yaşında olan 3 kişi Kareem Lashley-Weekes, Kamaal Mütevazı ve Jonathon Efionayi şiddet içeren suça ortak olmak nedeniyle suçlandı.

BÜLENT KABALA

41 yaşındaki Bülent Kabala, 2018’de Londra’nın ilk silah saldırısı kurbanıydı. Kabala, 12 Şubat’ta Barnet bölgesinde vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

İSMAİL TANRIKULU

Kuzey Londra’da bulunan Tottenham mezarlığında 22 yaşındaki Türk genci İsmail Tanrıkulu, 3 Eylül’de vurulmuştu. Tanrıkulu’nun öldürülmesi sonucunda başlatılan ‘cinayet soruşturması’ kapsamında 21 yaşındaki 1 kişi gözaltına alınmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN SUÇLARA TEPKİ

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Metropolitan Polisini, başkent Londra’da yaşanan son cinayet sonrasında ‘bıçak suçuna’ verdiği tepkiyi hızlandırmaya çağırdı.

Bakan Javid, polis memurlarının şiddet olaylarını sonlandırması amacıyla tüm yetkilerini kullanmalarını istedi.

Javid, Metropolitan Polis Komiseri Cressida Dick’i Londra’daki en son yaşanan ‘bıçakla ölümlerle’ ilgili bir güncelleme yapılması için çağrıda bulundu. Londra’daki bıçaklı şiddet suçlarının ulusal bir sorun olduğunu kabul etti.

Başkan Javid, Komisere, memurların sokaklarda gördükleri şiddet suçu nedeniyle “derinden endişe duyduğunu” söyledi ve İçişleri Bakanlığının suçları önlemek amacıyla yapılan çalışmaların devam etmesini istediğini söyledi.

LONDRA’DAKİ CİNAYETLER ENDİŞE YARATTI

Londra’da cinayetlerin artması nedeniyle endişeli olduğunu açıklayan İngiltere Emniyet Müdürlüğü’nden bir sözcü ise “Bir cinayet bile çok fazla. Çalışma arkadaşlarımızla artışın nedenini ve bu trajedileri engellemek için neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Son verileri yorumlayan eski İngiltere Emniyet Müdürü Leroy Logan ise “Londra’nın şiddet dolu karakteri bir virüse dönüştü” ifadelerini kullandı.