İngiltere’de Ateşkes Günü

İngiltere’de Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yılında hayatını kaybeden askerler anıldı.

İngiltere’de, İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918’de sağlanan ateşkesin yıl dönümü kapsamında Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerler anıldı.

Prens Charles, Ateşkes Günü vesilesiyle düzenlenen resmi törende Londra‘da Whitehall Caddesi üzerindeki savaş anıtına (Cenotaph) çelenk bıraktı. İngiltere Başbakanı Theresa May, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve ülkenin önde gelen siyasetçileri de anıta çelenk bıraktı.

Törene, ayrıca Kraliyet ailesinin üyeleri ile İngiliz Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri de katıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığının balkonundan töreni izleyen Kraliçe 2. Elizabeth’e Cornwall Düşesi Camillave Cambridge Düşesi Kate eşlik etti.

Onarım çalışmaları devam eden Londra’nın sembollerinden Big Ben‘in çanı yerel saatle 11.00’de çalındı.

Ateşkes Günü törenleri çerçevesinde her yıl 11’inci ayın 11’inci gününde saat 11.00’de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.

Ülke çapında anma etkinliğine katılanlar yakalarına kırmızı gelincik rozeti takıyor. (FİNANSHABERLERİ.COM)