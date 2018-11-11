“Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varamayabiliriz” İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Sky News televizyonunda yaptığı konuşmada, tartışmalı meselelerin hala anlaşmayı engellediği için Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varamayabileceklerini söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Sky News televizyonunda yaptığı konuşmada, tartışmalı meselelerin hala anlaşmayı engellediği için Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varamayabileceklerini söyledi.

“Müzakerelerin bitmesini zor görüyoruz” diyen Liam Fox, “Eğer İngiltere Kuzey İrlanda gibi önemli meselelerde ilerleme sağlayamazsa Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varamayabiliriz” dedi.

Liam Fox, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin gelecek planlarını halletmesine kadar, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyet ile sınırlarını açık tutmak için (backstop) ihtiyat planında anlaşma yapılmasının, iki taraf arasında daha kapsamlı bir ayrılma anlaşmasına büyük bir engel olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Liam Fox, Backstop ihtiyat planının bir zaman sınırının olmaması ve İngiltere’nin AB‘nin kurallarına göre Birlikten ayrılmasının gerekmesi durumunda istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine, “Kimin istifa edeceği şeklindeki bir medya oyunu oynamayacağım” dedi.

Fox, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile gelecekteki ticaret anlaşmasının detaylarını görüşmeye bile başlamadığını kabul etti.

Konuşma, Theresa May‘in Brexit planları yoğun baskı altında tutulduğu bir zamanda daha önce Dışişleri Bakanlığından istifa eden Boris Johnson‘un kardeşi Jo Johnson’un istifasının ardından yapıldı. Ulaştırma Bakanı Jo Johnson, Brexit konusundaki son anlaşmanın yapılmasından önce ikinci bir referandum isteyerek görevinden istifa etti. (HABERLER.COM)