İngiltere 3. çeyrekte beklentileri karşıladı

İngiltere, üçüncü çeyrekte yaklaşık iki yılın en güçlü büyümesini kaydetti. Buna karşın Ağustos ayına kıyasla ani ivme kaybı Brexit’e doğru ilerlerken görece yavaş büyümeyi işaret ediyor.

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre GSYİH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0.6 ile 2016 sonundan bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.

İngiltere’de GSYİH, Eylül’de bir önceki aya göre değişiklik göstermedi; yıllık bazda büyüme yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşti.