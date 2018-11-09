Okyanusta inanılmaz keşif! İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Robert Morton isimli bir kişi, Google Earth'te gezinirken oldukça ilginç bir şey keşfetti.

İngiltere’de yaşayan 55 yaşındaki Robert Morton isimli bir kişi, Google Earth’te gezinirken oldukça ilginç bir şey keşfetti. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Görseller sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

ABD’li teknoloji devi Google’ın popüler uygulaması ‘Google Earth’, meraklı kullanıcıların bulduğu görüntülerle sık sık gündem oluyor. İskoçya açıklarında bir uçak tespit eden adamın paylaşımı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Robert Morton, uygulamayı kullanarak görüntüye yaklaştığında okyanusun derinliklerindeki cismin uçak olduğunu fark etti. Şaşkına dönen Morton, bölgedeki uçak kazalarını araştırmaya başladı ancak bölgede herhangi bir kaza da olmadığını fark etti.

Yaptığı aramalarda bu bölgede yaşanan bir kazaya ulaşamayan Morton, Mirror’a yaptığı açıklamada, “Uçak tamamıyla suyun altında görünüyor. İlk gördüğümde çok tuhaf hissettim, çünkü Edinburgh ve çevresinde böyle bir kaza olduğunu hiç duymamıştım. Muhtemelen bölgeden geçen bir uçak, uygulamada bir şekilde böyle yer aldı” dedi.

Ancak sosyal medyada görseller tartışma konusu oldu. Pek çok kişi de bu ve bunun gibi yanıltıcı görsellerin düzeltilmesi gerektiğini savundu. (MYNET.COM)