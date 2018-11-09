4 balıkçı kurtarıldı

İngiltere’de tekneleri alabora olan 4 balıkçı, İngiliz Sahil Güvenlik Birimi’nce düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı.

Eastbourne sahillerinde geçen Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili olarak İngiliz Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada fırtınaya yakalanan balıkçılardan ikisinin denizden kurtarma gemisine alındığını, teknede bulunan diğer iki balıkçının ise kurtarma helikopeteri ile fırtınaya karşı verilen mücadele sonucu sağ olarak kurtarıldıkları belirtildi.