Michelle Obama’nın konuşmasının biletleri 30 dakikada tükendi

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama’nın İngiltere’nin başkenti Londra’da yapacağı konuşmanın biletleri satışa çıktıktan yarım saat sonra tükendi.

Onbinlerce kişinin Michelle Obama’nın Londra’daki kültür ve sanat merkezi South Bank’te 3 Aralık’ta yapacağı konuşmaya bilet almaya çalıştığı belirtiliyor.

Sosyal medyada pek çok kişi 40 binden fazla kişinin bilet sırasına girdiğini söyledi.

Ancak Obama’nın konuşma yapacağı salon 2 bin 900 kişilik.

İngiliz radyo ve televizyon sunucusu Nick Grimshaw, “30 bin 562’nci sıradaydım. Çok yakındım” diye yazdı.

Bilet satış sitesi Viagogo ise biletleri binlerce sterlinden yeniden satışa çıkardı.

Ancak South Bank, siteden biletlerin kaldırılmasını istediklerini ve gayrıresmi bir platformdan satın alınan biletlerin geçersiz sayılacağını açıkladı.

Michelle Obama, ‘Becoming’ isimli kitabının tanıtımı çerçevesinde Londra’da olacak.

Konuşmada, çocukluk döneminden anılarınının yanı sıra anneliğe dair tecrübelerini de paylaşması bekleniyor. Obama, çalışma hayatının yanında “dünyanın en ünlü adresinde geçirdiği vakitten” de bahsedecek.

Obama ayrıca “insanlara olabileceklerinin en iyisini olmaları konusunda ilham verebilmek için” hayattan aldığı dersleri de paylaşmak istediğini açıkladı.

Londra’da bazı kişiler sosyal medya üzerinden sabah 04.00’ten itibaren konuşmanın gerçekleşeceği yer önünde kuyruğa girdiklerini açıkladı.

Biletler sabah 10.00’da satışa çıktı.

South Bank saat 10.30’da Twitter üzerinden biletlerin tükendiğini açıkladı.

South Bank’te biletler 30 ile 125 sterlin arasında satılıyordu. (BBCTÜRKÇE)