İnsan hücresinde yeni bir yapı keşfedildi İSVEÇLİ ve İngiliz bilim insanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma, insan hücresinde yeni bir yapının keşfedilmesiyle sonuçlandı.

İSVEÇLİ ve İngiliz bilim insanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma, insan hücresinde yeni bir yapının keşfedilmesiyle sonuçlandı. Bilim insanları, 2018 yılında hala yeni bir hücre yapısının keşfedilmiş olmasının şaşırtıcı olduğunu belirttiler.

Nature Cell Biology adlı bir bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre İngiliz bilim insanları ile ortak bir çalışma yürüten Karolinska Enstitüsü’ndeki İsveçli bilim insanları, yeni bir hücre yapısı keşfettiler. ‘Ağsı yapışkanlar’ olarak adlandırılan yapı, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olarak nitelendiriliyor.

Yayınlanan araştırmaya göre söz konusu protein kompleksi, bugüne kadar bilinenlerden tamamen farklı olan eşsiz bir moleküler yapıya sahip ve hücre bölünmesinde kilit rol oynuyor. Yapı, bölünmenin ardından yavru hücrelerin doğru yere yerleşme kabiliyetlerini kazanmalarında çok önemli bir göreve sahip.

Keşif ile ilgili açıklamalarda bulunan Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler ve Besin Bölümünden Profesör Staffan Strömblad, ‘’2018’de keşfedilmeyi bekleyen yeni bir hücre yapısı kalması akıl almaz derecede şaşırtıcı. Bu yeni bağlanma kompleksinin, hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve hücreye tutunduğunu ortaya koyduk.’’ şeklinde konuştu.